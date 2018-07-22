Сирия: более 300 беженцев смогли вернуться домой из Ливана

Москва, 22 июля. Более 300 мирных жителей Сирии смогли вернуться в свои дома из лагеря для беженцев в Ливане. Об этом сообщил на брифинге глава Центра примирения враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

«Благодаря совместным действиям сирийской и российской сторон удалось достичь возвращения беженцев из Ливана в города Флита, Муаддамия-аш-Шам, Джебба, Ассаль-эль-Вард и Ябруд. В эти населенные пункты уже вернулось 315 сирийцев, вынужденных покинуть страну», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, 73 053 сирийских беженца вернулись в Восточную Гуту, в том числе 118 — за последние сутки.

Однако боевики продолжают нарушать перемирие. В зоне деэскалации «Идлиб» члены незаконных вооруженных формирований применяют минометы и артиллерию для обстрела позиций правительственной армии Сирии. За последние сутки режим прекращения огня нарушался в нескольких населенных пунктах провинций Латакия и Алеппо.

Также жители Сирии продолжают покидать контролируемые боевиками территории. Через пункт пропуска «Кафер-Шамс» вышли 311 мирных граждан, которым оказали медицинскую помощь и предоставили горячее питание и предметы первой необходимости. Всего за сутки медпомощь российских врачей получили четверо детей и четверо взрослых.