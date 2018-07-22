Более 10 тысяч российских заключенных выйдут на свободу после перерасчета сроков

Москва, 22 июля. Согласно новому закону несколько тысяч заключенных выйдут на свободу после пересчета сроков содержания под стражей. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Максименко отметил, что новшество коснется каждого пятого из тех, кто отбывает на данный момент наказание в колониях. Отметим, что это в большинстве случаев не будет означать, что заключенные сразу же выйдут на свободу — им сократят сроки. Максименко добавил, что по предварительным данным, будут освобождены около 14 тысяч человек.

Что касается пересчета, то, по словам заместителя директора ФСИН, есть два варианта процесса: по ходатайству осужденного или по представлению учреждения, исполняющего наказание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому один день в СИЗО будет приравниваться к полутора дням колонии.