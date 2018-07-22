«Им лишь бы заплатили»: на Украине выставили Италии счет за «фейковую революцию» и российский Крым

Дружить с Киевом против Москвы европейцам стало дороговато. По этому поводу в Риме все чаще задаются резонным вопросом: оно нам надо?

Итальянский сенатор Мура Роберто в ходе своего визита в Чечню поделился сомнениями с главой региона Рамзаном Кадыровым.

«Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 млн евро», — отметил высокий гость.

Он также сообщил, что ограничительные меры против Москвы стоили рабочих мест десяти тысячам граждан страны.

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал итальянских коллег. По его мнению, Риму нет нужды настаивать на бессмысленной стратегии.

«Неудивительно, что новое правительство Италии призывает к пересмотру санкций. Они не служат какой-либо цели, но приводят к огромным финансовым потерям», — написал Пушков в Twitter.

Еще более острое заявление сделал руководитель МВД Италии Маттео Сальвини, признав правомерность воссоединения Крыма с Россией.

«Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — взломал стереотипы вице-премьер

А вот так называемую «революцию достоинства» на Украине лидер «Лиги Севера» назвал «фейковой», профинансированной извне.

«Сравните это с «фейковой» революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, профинансированной иностранными государствами, подобно революциям арабской весны», — предложил политик.

От этих слов главу украинского МИД Павла Климкина бросило в жар. Оставив дипломатический этикет, он перешел к угрозам. Или к предложениям? В этом еще предстоит разобраться. Все же дипломаты всегда стремятся сохранить поле для маневра.

«Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право, обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории», — заявил Климкин.

Грозное заявление общественность восприняла с большой долей скепсиса.

«Им лишь бы заплатили», — пишет пользователь под ником «С Урала».

«Он за это заплатит»: Климкин вызывает посла Италии из-за слов Сальвини о «фейковой революции» https://t.co/LK0bd5oWbT — пенсионер (@apadikam) July 21, 2018

«Платят жители Украины. И только они», — грустно заметил другой участник дискуссии.

Платят жители Украины...и только они... — Вячеслав (@slavik_TT_) July 21, 2018

«Как бы ему не лопнуть от собственной значимости», — предостерег Александр Егоров.

Как бы ему не лопнуть от собственной значимости. — Александр Егоров (@E835XC) July 21, 2018

Но шутки прочь, ведь проклятия Климкина всегда сбываются. Если уж пообещал сорвать чемпионат мира в России, будь уверен: получится лучший мундиаль в истории.

Взбунтовался и народный депутат Игорь Мосийчук, ставший большим моральным авторитетом в украинском парламенте.

Не так давно радикала поймали на горячем. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин в зале Верховной рады показал видео, на котором депутат требует взятку, а затем и получает денежные средства. Коллеги Мосийчука тогда усиленно надрывали горлышко: «Ганьба!» «Ганьба!» (Позор! Позор!). Но после таинственных манипуляций парламентарий как ни в чем ни бывало вернулся к работе.

Теперь Мосийчук с удовольствием отправляет за решетку других. Например, Надежду Савченко, за которую вчера еще «молилась вся Украина».

Все логично. Герои — в СИЗО, взяточники — в парламенте.

Так вот Мосийчук остался очень недоволен репликой Сальвини.

«Требуем от украинского МИД немедленной ответной реакции, включая ноту протеста в адрес правительства Италии и соответствующих структур ЕС. СБУ объявить этого итальянского политика персоной нон-грата на Украине», — сказал депутат-правдоруб.

Ну это уже перебор. Нельзя же просто так взять и перечеркнуть мечту всей жизни Сальвини?

Между тем, послу в Италии предстоит объясниться с украинским внешнеполитическим ведомством. Правда, по словам заместителя главы МИД Елены Зеркаль, беседа предстоит скорее приятная.

«В понедельник мы будем встречаться с послом Италии. Он приятный человек, и мы понимаем, что он не может отвечать за слова своих политиков», — мудро рассудила дипломат.

И правда, зачем ссориться? Мало ли что там какие-то министры себе под нос бурчат...

А вот Климкин совсем разбушевался. Запретил итальянцам рассуждать о «Майдане», учитывая, сколь высокую цену участники «революции достоинства» заплатили за «свободу».

«А насчет Майдана — оставьте нам право говорить, что это было и как», — сказал дипломат.

Строго стало. Вот когда западные партнеры хвалили «героев Майдана», возражений не поступало. Кто-то поддерживал словом, кто-то печеньками. Никаких проблем.

Ведь сами же украинцы тогда рассудили «что и как». Именно поэтому первое заседание правительства Украины после победы «Майдана» провел вице-президент США Джо Байден. В кресле президента Украины.

В своих мемуарах Байден поведал много удивительных историй. В частности, о своих переговорах с президентом «незалежной» Петром Порошенко. Белому дому в то время не нравился генеральный прокурор Шокин. А в Киеве с надеждой и трепетом ждали очередной подачки из-за океана.

«Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот (нецензурная брань) был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», — вспоминает Байден.

Все-таки молодцы украинцы, что свободу завоевали.