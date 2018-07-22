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Сирия: Израиль нанес несколько ударов по городу Масьяф
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    Сирия: Израиль нанес несколько ударов по городу Масьяф

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    Сирия: Израиль нанес несколько ударов по городу Масьяф

    Хама, 22 июля. Израиль нанес удары по городу городу Масьяф в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.

    По данным военного источника целью воздушной атаки стал военных объект. В результате был причинен материальный ущерб. Подробности случившегося не сообщаются.

    Напомним, ночью 22 июля возглавляемая США международная коалиция нанесла удар по населенному пункту Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. точное количество погибших не приводилось. Ранее по ударом коалиции оказались сирийские города Ракка и Дейр-эз-Зор. В результате погибли десятки человек.

    Автор: Катерина Михайлиди
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