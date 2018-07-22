Сирия: Израиль нанес несколько ударов по городу Масьяф

Хама, 22 июля. Израиль нанес удары по городу городу Масьяф в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.

По данным военного источника целью воздушной атаки стал военных объект. В результате был причинен материальный ущерб. Подробности случившегося не сообщаются.

Напомним, ночью 22 июля возглавляемая США международная коалиция нанесла удар по населенному пункту Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. точное количество погибших не приводилось. Ранее по ударом коалиции оказались сирийские города Ракка и Дейр-эз-Зор. В результате погибли десятки человек.