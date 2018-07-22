Посол РФ поможет налаживать связи ЯНАО с канадскими провинциями по вопросам Арктики

Москва, 22 июля. Посол России в Канаде Александр Даричев заявил, что готов помогать в налаживании связей Ямало-Ненецкого автономного округа с канадскими провинциями по вопросам Арктики.

Дарчиев отметил, что канадцы считают, что Арктика является той областью, в которой нужно взаимодействовать. В связи с этим посол предложил главе региона Дмитрию Артюхову содействовать налаживанию связей по данному вопросу.

«Я на всех уровнях Канады буду подчеркивать заинтересованность развития прямых связей. Тем более что связи на уровне провинций осуществлять существенно легче, чем на уровне федерального правительства», — подчеркнул Даричев.

Кроме того, посол рассказал, что в Канаде были удивлены, когда узнали, что в России за полярным кругом живут более 2,5 миллиона человек, в то время как в канадской Арктике 120 тысяч. По его словам, в канадской Арктике отсутствует промышленность и хозяйственная деятельность.