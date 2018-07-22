Сирия: РФ призывала командиров боевиков прекратить провокаций и обеспечить доставку гумпомощи

Москва, 22 июля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом на брифинге заявил руководитель Центра Алексей Цыганков.

Он отметил, что переговоры с главами незаконных формирований, а также населенных пунктов в зоне деэскалации на юго-западе САР продолжаются.

По итогам переговоров за сутки незаконные вооруженные формирования сдали одну зенитную пушку, ручной противотанковый гранатомет, противотанковое ружье, 11 гранатометов, более 50 ручных гранат, 17 радиостанций, а также значительное количество различных боеприпасов.

Напомним, Россия помогает Сирии в борьбе с боевиками по просьбе президента страны Башара Асада с 2015 года.