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Сирия: РФ призвала командиров боевиков прекратить провокации и обеспечить доставку гумпомощи
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    Сирия: РФ призвала командиров боевиков прекратить провокации и обеспечить доставку гумпомощи

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    Сирия: РФ призывала командиров боевиков прекратить провокаций и обеспечить доставку гумпомощи

    Москва, 22 июля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом на брифинге заявил руководитель Центра Алексей Цыганков.

    Он отметил, что переговоры с главами незаконных формирований, а также населенных пунктов в зоне деэскалации на юго-западе САР продолжаются.

    По итогам переговоров за сутки незаконные вооруженные формирования сдали одну зенитную пушку, ручной противотанковый гранатомет, противотанковое ружье, 11 гранатометов, более 50 ручных гранат, 17 радиостанций, а также значительное количество различных боеприпасов.

    Напомним, Россия помогает Сирии в борьбе с боевиками по просьбе президента страны Башара Асада с 2015 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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