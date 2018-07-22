Сирия: РФ призывала командиров боевиков прекратить провокаций и обеспечить доставку гумпомощи

Сирия: РФ призвала командиров боевиков прекратить провокации и обеспечить доставку гумпомощи
Москва, 22 июля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом на брифинге заявил руководитель Центра Алексей Цыганков.
Он отметил, что переговоры с главами незаконных формирований, а также населенных пунктов в зоне деэскалации на юго-западе САР продолжаются.
По итогам переговоров за сутки незаконные вооруженные формирования сдали одну зенитную пушку, ручной противотанковый гранатомет, противотанковое ружье, 11 гранатометов, более 50 ручных гранат, 17 радиостанций, а также значительное количество различных боеприпасов.
Напомним, Россия помогает Сирии в борьбе с боевиками по просьбе президента страны Башара Асада с 2015 года.