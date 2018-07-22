Число жертв атаки террориста-смертника у аэропорта в Кабуле возросло до 16 человек

Москва, 22 июля. Число погибших при взрыве близ аэропорта Кабула возросло до 16 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

По информации СМИ, в результате атаки террориста-смертника после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, который вернулся в страну после года изгнания, погибли по меньшей мере 16 человек, еще 60 человек пострадали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что МВД Афганистана подтвердило, что в результате нападения террориста-смертника погибли 11 человек и 14 получили ранения. Отмечалось, что политик и его служба охраны не пострадали.