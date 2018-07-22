Глава Роскосмоса подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш
Москва, 22 августа. Глава Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Кроме того, он сообщил, что еще один сотрудник Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель, и «никаких обвинений ему не предъявлено».
«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал Устименко в комментарии РИА Новости.
Сейчас следователи работают с еще несколькими сотрудниками ЦНИИмаш, однако общее их количество Устименко не назвал.
По данным источника агентства, сегодня в ЦНИИмаш проходят обыски по делу о государственной измене.