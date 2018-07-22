Мы должны знать, что защищены: петербуржцы о подготовке ко Дню ВМФ. ФАН-ТВ 

В Санкт-Петербурге провели сводную репетицию Главного военно-морского парада. Она состоялась под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева. В репетиции приняли участие около 20 кораблей и катеров военно-морского флота, 4000 военнослужащих.

В 11.00 после выстрела пушек развели мосты: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный. Репетиция началась в акватории Невы с отработки эпизода обхода на катере строя кораблей.

Участникам парада предстояло закрепить знания особенностей каждого эпизода Главного военно-морского парада, навигационного оборудования районов проведения парада, специфики маневрирования в парадных строях на малых скоростях хода с соблюдением дистанций и интервалов. Открывал прохождение морского парада противодиверсионный катер «Нахимовец».

«Грандиозно! Вообще я очень горда за нашу страну, очень мечтала о таком дне, счастлива, что сегодня увидела. Мы должны знать о том, что мы защищены, о том, что у нас такие сильные морские силы. Конечно, грандиозно!» — делится эмоциями зрительница Виктория Буравцова.

«Проход хороший, экипажи в полном порядке, вооружение на уровне того, что должно быть. И какая-то гордость за страну и за нас всех», — оценивает подготовку Юрий Шелойников.

«Море впечатлений. Делились в инстаграме. Показывали друзьям, чтобы это все увидели тоже. Видеть именно своими глазами это намного интереснее, это здорово» — рассказывает Гузелия Ахтямова.

Ранее в акваторию Невы вошли и пришвартовались новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск». Еще одна репетиция состоится 26 июля, а 29-го числа жители и гости города смогут наблюдать праздник в полном размахе.