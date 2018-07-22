В Израиле пообещали более мощный удар по ХАМАС в секторе Газа «в случае необходимости»

Тель-Авив, 22 июля. Израиль пообещал, что «в случае необходимости» нанесет более мощный удар по палестинскому вооруженному формированию ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедший в пятницу обмен ударами.

Нетаньяху отметил, что Израиль нанесет более сильный удар, если продолжатся на него атаки с территории сектора Газа.

«В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее», — написал он в Twitter.

Напомним, в пятницу Тель-Авив и ХАМАС возобновили перемирие в секторе Газа при международном содействии. Ситуация обострилась после того, как погиб израильский солдат, который попал под палестинский обстрел. В ответ Израиль нанес массированный удар, в результате случившегося по меньшей мере погибли три человека ХАМАС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в субботу израильский танк обстрелял военный пост ХАМАС в ответ на нарушение границы с Израилем группой жителей сектора Газа.