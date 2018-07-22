Меню
Весь мир
В Израиле пообещали более мощный удар по ХАМАС в секторе Газа «в случае необходимости»
Спорт
Футболист Озил после фото с Эрдоганом объявил об уходе из сборной Германии
Следующая новость
Загрузка...

    В Израиле пообещали более мощный удар по ХАМАС в секторе Газа «в случае необходимости»

    304

    В Израиле пообещали более мощный удар по ХАМАС в секторе Газа «в случае необходимости»

    Тель-Авив, 22 июля. Израиль пообещал, что «в случае необходимости» нанесет более мощный удар по палестинскому вооруженному формированию ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедший в пятницу обмен ударами.

    Нетаньяху отметил, что Израиль нанесет более сильный удар, если продолжатся на него атаки с территории сектора Газа. 

    «В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее», — написал он в Twitter.

    Напомним, в пятницу Тель-Авив и ХАМАС возобновили перемирие в секторе Газа при международном содействии. Ситуация обострилась после того, как погиб израильский солдат, который попал под палестинский обстрел. В ответ Израиль нанес массированный удар, в результате случившегося по меньшей мере погибли три человека ХАМАС.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в субботу израильский танк обстрелял военный пост ХАМАС в ответ на нарушение границы с Израилем группой жителей сектора Газа.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.