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Названо количество рабов в мире
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    Названо количество рабов в мире

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    Названо количество рабов в мире
    Канберра, 22 июля. Австралийская некоммерческая организация Walk Free насчитала 40,3 миллиона рабов по всему миру.  В отчете сотрудников НКО содержатся данные о любых формах современного рабства, есть информация о принудительных браках, сексуальной эксплуатации и принудительном детском труде.

    Уточняется, что женское рабство распространено гораздо больше — 71%. При этом 24,9 млн женщин и девочек заставляют заниматься подневольным трудом, а еще 15,4 млн принудительно вступили в брак.

    Больше всего рабский труд распространен в КНДР, заявили специалисты, отметив, что из 25 млн человек населения Северной Кореи 2,64 млн жителей принуждаются к труду государством. 

    Лидируют по количеству рабов Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран (16,24 рабов).

    В исследовании Walk Frее были использованы данные официальной статистики 167 стран, данные других НКО, а также и результаты опросов более 71 тыс. человек.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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