Названо количество рабов в мире



Канберра, 22 июля. Австралийская некоммерческая организация Walk Free насчитала 40,3 миллиона рабов по всему миру. В отчете сотрудников НКО содержатся данные о любых формах современного рабства, есть информация о принудительных браках, сексуальной эксплуатации и принудительном детском труде.

Уточняется, что женское рабство распространено гораздо больше — 71%. При этом 24,9 млн женщин и девочек заставляют заниматься подневольным трудом, а еще 15,4 млн принудительно вступили в брак.

Больше всего рабский труд распространен в КНДР, заявили специалисты, отметив, что из 25 млн человек населения Северной Кореи 2,64 млн жителей принуждаются к труду государством.

Лидируют по количеству рабов Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран (16,24 рабов).

В исследовании Walk Frее были использованы данные официальной статистики 167 стран, данные других НКО, а также и результаты опросов более 71 тыс. человек.