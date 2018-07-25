Сирия: САА освободила новые районы на северо-западе провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 25 июля. Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль стратегически важный холм Аль-Джаббия и населенный пункт Аль-Суккария, расположенные в северо-западном районе провинции Даръа, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сирийским войскам удалось выдворить незаконные вооруженные группировки из региона после того, как они захватили холмы вблизи Голанских высот, окружающие его.

В ходе зачистки в районе холма правительственная армия обнаружила штаб террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 [деятельность запрещена в России — прим. ред. ФАН], созданный некоторое время назад. Внутри сирийские солдаты нашли несколько коммуникативных и сигнальных устройств для поддержания связи между боевиками.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывшие джихадисты продолжают сдавать тяжелое и среднее оружие в освобожденных населенных пунктах Аль-Ядуда и Муйзараб в провинции Даръа. По последним данным, САА конфисковала у исламистов семь танков и три БМП.

Напомним, что сирийским властям удалось достичь соглашения с главарями незаконных радикальных формирований в провинции Даръа, согласно этому соглашению боевики смогут беспрепятственно покинуть регион и отправиться в сторону провинции Идлиб. Пожелавшие остаться в провинции Даръа джихадисты должны урегулировать свой статус с официальной властью республики и сдать все имеющееся у них тяжелое и среднее оружие. Кроме того, необходимо, чтобы бывшие боевики поклялись больше никогда не угрожать безопасности соотечественников.

1 Организация запрещена на территории РФ.