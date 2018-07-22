Меню
Спорт
Валуев стал первым послом мирового бокса
Спорт
Футболист Озил после фото с Эрдоганом объявил об уходе из сборной Германии
Следующая новость
Загрузка...

    Валуев стал первым послом мирового бокса

    70

    Валуев стал первым послом мирового бокса

    Москва, 22 июля. Российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Государственной думы Николай Валуев стал первым послом мирового бокса.

    Международный день бокса отмечается в воскресенье, 22 июля. В этот день на Манежной площади в Москве проходят подготовленные Федерацией бокса РФ спортивные мероприятия, в том числе открытая тренировка и показательные бои.

    В рамках Международного дня бокса Валуеву вручили звание посла мирового бокса, сообщает РИА Новости. 

    «Я чрезвычайно польщен этой частью быть послом международного бокса», — заявил Валуев.

    Напомним, Валуев выступал в тяжелом весе, за свою профессиональную карьеру он провел более 50 боев.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.