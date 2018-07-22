Москва, 22 июля. Российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Государственной думы Николай Валуев стал первым послом мирового бокса.

Международный день бокса отмечается в воскресенье, 22 июля. В этот день на Манежной площади в Москве проходят подготовленные Федерацией бокса РФ спортивные мероприятия, в том числе открытая тренировка и показательные бои.

В рамках Международного дня бокса Валуеву вручили звание посла мирового бокса, сообщает РИА Новости.

«Я чрезвычайно польщен этой частью быть послом международного бокса», — заявил Валуев.

Напомним, Валуев выступал в тяжелом весе, за свою профессиональную карьеру он провел более 50 боев.