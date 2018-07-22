Афинский Акрополь закрыли из-за жары и африканской пыли

Афины, 22 июля. Самое посещаемое место Греции — афинский Акрополь — закрыли из-за аномальной жары. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта страны.

В ведомстве уточнили, что из-за сложных погодных условий, археологический объект Акрополя и Дионисийского театра будет закрыт до 14.00 23 июля. Решение о закрытии было принято согласно действующему трудовому законодательству Греции.

Как уточняет РИА Новости, температура в тени в последние дни в Аттике достигает 38 градусов, в некоторых районах столбики термометров даже поднялись до отметки в 40 градусов. Кроме того, ситуацию усугубляет африканская пыль.

Всем посетителям, которые купили билеты в Сети, обещают обменять. Для того, чтобы получить новый билет туристам необходимо обратиться в кассы.