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Афинский Акрополь закрыли из-за жары и африканской пыли
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    Афинский Акрополь закрыли из-за жары и африканской пыли

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    Афинский Акрополь закрыли из-за жары и африканской пыли

    Афины, 22 июля. Самое посещаемое место Греции — афинский Акрополь — закрыли из-за аномальной жары. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта страны.

    В ведомстве уточнили, что из-за сложных погодных условий, археологический объект Акрополя и Дионисийского театра будет закрыт до 14.00 23 июля. Решение о закрытии было принято согласно действующему трудовому законодательству Греции.

    Как уточняет РИА Новости, температура в тени в последние дни в Аттике достигает 38 градусов, в некоторых районах столбики термометров даже поднялись до отметки в 40 градусов. Кроме того, ситуацию усугубляет африканская пыль.

    Всем посетителям, которые купили билеты в Сети, обещают обменять. Для того, чтобы получить новый билет туристам необходимо обратиться в кассы.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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