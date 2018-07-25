Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

Дамаск, 25 июля. Охраной одного из важнейших археологических памятников Сирии – римского театра в городе Босра аш-Шам провинции Даръа — занимаются бывшие боевики свободной сирийской армии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Древний город на юго-востоке сирийской провинции Даръа пал под напором боевиков различных оппозиционны группировок в конце марта 2015 года. Тогда в историческую часть населенного пункта прорвалось около 3000 террористов, которые вытеснили правительственные войска и на целых три года установили там свой контроль.

Благодаря усилиям специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон [ЦПВС] в начале июля территория провинции Даръа начала массово переходить под управление правительственных сил. Террористы и члены их семей согласились прекратить противостояние и сложить оружие. Конечно, кто-то решил уехать в Идлиб, но были и те, что пожелал остаться и присоединиться к Сирийской арабской армии (САА).

В настоящее время Босра аш-Шам находится под совместным управлением правительственных войск и бывших боевиков оппозиции. Последние на равных с САА правах обеспечивают охрану не только мирных жителей, но и древних памятников. Так, некогда агрессивные радикалы, заняли цитадель Айюбид, на территории которой находится один из самых древних римских театров.

Напомним, что строительством культурного объекта занимались древнеримские рабы во второй четверти второго столетия нашей эры. В качестве строительного материала использовались глыбы черного базальта. Изначально постройка располагалась за стенами города, однако чуть позже она была полностью окружена крепостью, которая должна была охранять дорогу, ведущую в Дамаск.

Диаметр зрительного зала составляет 102 метра и, по подсчетам историков, мог одновременно вмещает до 15 000 зрителей. Зал разделен на три горизонтальные части. Ближайшая к сцене часть вмещала 13 рядов, средняя была самой крупной и имела 16 рядов. Театр сочетался с городскими улицами и имел колоннаду.

Театр в Босре аш-Шам является наиболее хорошо сохранившимся на всех бывших территориях Римской империи. До войны театр использовался в роли сценической площадки для музыкального фестиваля, он также причислен к культурному достоянию ЮНЕСКО.