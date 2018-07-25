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Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН
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    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

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    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Дамаск, 25 июля. Охраной одного из важнейших археологических памятников Сирии – римского театра в городе Босра аш-Шам провинции Даръа — занимаются бывшие боевики свободной сирийской армии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Древний город на юго-востоке сирийской провинции Даръа пал под напором боевиков различных оппозиционны группировок в конце марта 2015 года. Тогда в историческую часть населенного пункта прорвалось около 3000 террористов, которые вытеснили правительственные войска и на целых три года установили там свой контроль.

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Благодаря усилиям специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон [ЦПВС] в начале июля территория провинции Даръа начала массово переходить под управление правительственных сил. Террористы и члены их семей согласились прекратить противостояние и сложить оружие. Конечно, кто-то решил уехать в Идлиб, но были и те, что пожелал остаться и присоединиться к Сирийской арабской армии (САА).

    В настоящее время Босра аш-Шам находится под совместным управлением правительственных войск и бывших боевиков оппозиции. Последние на равных с САА правах обеспечивают охрану не только мирных жителей, но и древних памятников. Так, некогда агрессивные радикалы, заняли цитадель Айюбид, на территории которой находится один из самых древних римских театров.

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Сирия: римский театр в Босре охраняют бывшие боевики — видео ФАН

    Напомним, что строительством культурного объекта  занимались древнеримские рабы во второй четверти второго столетия нашей эры. В качестве строительного материала использовались глыбы черного базальта. Изначально постройка располагалась за стенами города, однако чуть позже она была полностью окружена крепостью, которая должна была охранять дорогу, ведущую в Дамаск.

    Диаметр зрительного зала составляет 102 метра и, по подсчетам историков, мог одновременно вмещает до 15 000 зрителей. Зал разделен на три горизонтальные части. Ближайшая к сцене часть вмещала 13 рядов, средняя была самой крупной и имела 16 рядов. Театр сочетался с городскими улицами и имел колоннаду.

    Театр в Босре аш-Шам является наиболее хорошо сохранившимся на всех бывших территориях Римской империи. До войны театр использовался в роли сценической площадки для музыкального фестиваля, он также причислен к культурному достоянию ЮНЕСКО.

    Автор: Сергей Чемеков специально для ФАН Дамаск
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