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Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Делегации из Канады показали войну в Донбассе. Российские военные сбили два беспилотника над авиабазой. В шахте в Челябинской области начался пожар, горнорабочих эвакуировали. В Японии выбрали имена для талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года.
    18:57 22 Июля 2018
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    Делегации из Канады показали войну в Донбассе

    Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев ознакомил делегацию из Канады с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. По данным ведомства, Наев в ходе презентации проанализировал военные, экономические и политические аспекты, которые, по его мнению, необходимы для эффективного урегулирования ситуации в регионе. В том числе представитель Киева привез делегацию из Канады на линию фронта в Донбассе.
    «Он основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

    Российские военные сбили два беспилотника над авиабазой

    Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Средствами ПВО авиабазы «Хмеймим» в Сирии были уничтожены два неизвестных беспилотника. Они приближались к российской базе 21 и 22 июля, сообщил ее представитель. Беспилотники были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами авиабазы. Представитель «Хмеймима» отметил, что база «функционирует в плановом режиме».

    В шахте в Челябинской области начался пожар, горнорабочих эвакуировали

    Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Челябинской области из шахты «Центральная» из-за пожара эвакуировали 48 человек. Погибших и пострадавших нет. По информации местного МЧС, на горнодобывающем предприятии в городе Пласт загорелись доски. Отмечается, что возгорание было незначительным, и его смогли быстро ликвидировать. Эвакуация шахтеров была проведена оперативно, в соответствии с учениями.

    В Японии выбрали имена для талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года

    Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Японии выбрали имена для талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года. Зверушек в стиле аниме назвали Мирайтова и Сомэйти. Отмечается, что имена были выбраны по результатам голосования, которое проводилось с декабря 2017 года по февраль 2018-го. В пресс-службе оргкомитета игр уточнили, что имя талисмана Мирайтова состоит из двух японских слов — «мирай» и «това», что означает «будущее» и «вечность». В основу второго имени — Сомэйти — в переводе на русский «такой могущественный», лег сорт сакуры Сомэйесино. Напомним, летние токийские Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября. 
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