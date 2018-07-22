Экскурсия на войну: делегация из Канады посетила Донбасс | 22 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Делегации из Канады показали войну в Донбассе Командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев ознакомил делегацию из Канады с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. По данным ведомства, Наев в ходе презентации проанализировал военные, экономические и политические аспекты, которые, по его мнению, необходимы для эффективного урегулирования ситуации в регионе. В том числе представитель Киева привез делегацию из Канады на линию фронта в Донбассе. «Он основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные сбили два беспилотника над авиабазой Средствами ПВО авиабазы «Хмеймим» в Сирии были уничтожены два неизвестных беспилотника. Они приближались к российской базе 21 и 22 июля, сообщил ее представитель. Беспилотники были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами авиабазы. Представитель «Хмеймима» отметил, что база «функционирует в плановом режиме».

В шахте в Челябинской области начался пожар, горнорабочих эвакуировали В Челябинской области из шахты «Центральная» из-за пожара эвакуировали 48 человек. Погибших и пострадавших нет. По информации местного МЧС, на горнодобывающем предприятии в городе Пласт загорелись доски. Отмечается, что возгорание было незначительным, и его смогли быстро ликвидировать. Эвакуация шахтеров была проведена оперативно, в соответствии с учениями.