Компания Samsung создала новую беспроводную зарядку

Москва, 22 июля. Разработчики компании Samsung создали беспроводное зарядное устройство Samsung Wireless Charger Duo, которое сможет заряжать сразу два девайса.

Samsung уже в следующем месяце представит новый смартфон Galaxy Note 9, который, как считают эксперты, может составить конкуренцию продуктам компании Apple. Южнокорейский производитель электроники намерен презентовать умные часы Galaxy Watch и ряд аксессуаров.

По информации издания Ixbt со ссылкой на Роланда Квандата, беспроводная зарядка сможет одновременно заряжать Galaxy Note 9 и Galaxy Watch. Кроме того, добавил собеседник издания, беспроводной зарядкой смогут воспользоваться владельцы тех гаджетов, у которых поддерживается беспроводная зарядка стандарта Qi.