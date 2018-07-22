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Компания Samsung создала новую беспроводную зарядку
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    Компания Samsung создала новую беспроводную зарядку

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    Компания Samsung создала новую беспроводную зарядку

    Москва, 22 июля. Разработчики компании Samsung создали беспроводное зарядное устройство Samsung Wireless Charger Duo, которое сможет заряжать сразу два девайса.

    Samsung уже в следующем месяце представит новый смартфон Galaxy Note 9, который, как считают эксперты, может составить конкуренцию продуктам компании Apple. Южнокорейский производитель электроники намерен презентовать умные часы Galaxy Watch и ряд аксессуаров.

    По информации издания Ixbt со ссылкой на Роланда Квандата, беспроводная зарядка сможет одновременно заряжать Galaxy Note 9 и Galaxy Watch. Кроме того, добавил собеседник издания, беспроводной зарядкой смогут воспользоваться владельцы тех гаджетов, у которых поддерживается беспроводная зарядка стандарта Qi.

    Автор: Дарья Смолина
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