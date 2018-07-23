Сирия новости 23 июля 07.00: 4 главаря ССА бежали с юго-запада Сирии в Израиль; разногласия внутри SDF вылились в перестрелку в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 23 июля. 4 главаря ССА бежали с юго-запада Сирии в Израиль; разногласия внутри SDF вылились в перестрелку в Дейр-эз-Зоре; жители Манбиджа протестуют против нахождения войск США и Турции на территории Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками на северо-западе Латакии.

«Демократические силы Сирии»: были атакованы своим же отрядов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает обстрелы жилых кварталов Алеппо.

Израиль: эвакуировал с юго-запада Сирии 4 полевых командиров ССА.

Провинция Латакия

Источник в Twitter (@watanisy) сообщает о том, что боевики спровоцировали ответные действия САА в районе населенного пункта Кабана, выпустив по позициям правительственных войск 4 минометных снаряда. Напомним, на территории зоны деэскалации «Идлиб», в которую входит и часть провинции Латакия установлен режим прекращения огня, который последнее время все чаще нарушают боевики «Харрас ад-Дин», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и других радикальных исламистских группировок.

Провинция Алеппо

Боевики, удерживающие западные окраины и пригороды Алеппо, как и группировки на северо-западе Латакии, также нарушают режим прекращения огня, обстреливая жилые кварталы административного центра провинции. В ходе разрыва минометного снаряда был ранен 1 мирный житель, сообщает источник в Twitter @sayed_ridha. Кроме этого, по данным, Telegram-канала @news2011, боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» из района Рашидин велся снайперский огонь по блокпостам САА на западе города.

Одновременно с этим, в Манбидже продолжает нарастать напряженность, которая связана с присутствием иностранных войск в районе, сообщает Telegram-канал @Syria_2_4. Причем местные жители, которые выходят на протестные демонстрации требуют уже не только вывести турецкие силы с территории Сирии, но и американские. Кроме этого, местные активисты обратились к главарям вооруженных группировок, действующих в провинции, чтобы те сложили оружие и начали мирные переговоры с официальным Дамаском.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается операция курдских вооруженных формирования «Буря Джазиры». Она направлена на освобождение восточного берега Евфрата от боевиков «Исламского государства»1 и проходит при поддержке войск и авиации стран международной коалиции.

Однако, по сообщениям Telegram-канала @dierezzore5, последнее время наблюдается усиление разногласий в рядах «Демократических сил Сирии», находящихся на позициях в юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Так, недалеко от населенного пункта Дибан отряд курдских боевиков, не поддерживающих политику SDF, спровоцировал перестрелку с патрулем «Демократических сил Сирии». В результате столкновения три курдских боевика получили ранения.

Провинция Даръа

По данным источника в Telegram @SyriawatanNews, в район населенного пункта Адава прибыло подкрепление боевиков, у которых на вооружении находятся минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Как сообщает источник на странице в Facebook @dimashq.now, сразу четыре высокопоставленных командира «Сирийской свободной армии» бежали на территорию Израиля из юго-западного района Сирии. Местные медиаактивисты идентифицировали из как лидера группировки «Лива Фурсан аль-Джулан» Моаза Нассара, полевого командира бригады «Саифа аль-Шам» Ахмеда аль-Наса, главаря «Джейш Аль-Абабиль» Алаа аль-Халаки и полевого командира «Лива Фурсан аль-Джулан» Абу Ратеба Нассара. Источник напоминает, что последние несколько лет поступала информация о сотрудничестве этих группировок с израильскими военными и разведкой.

Как предполагает информационный портал South Front, эти четверо командиров «Сирийской свободной армии», по всей видимости, были эвакуированы израильской разведкой, чтобы помешать сирийской правительственной армии захватить их. Это может говорить о том, что командиры располагают некоторой информацией о ситуации на юге Сирии и о действиях израильской разведки.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль эвакуировал 800 активистов «Белых касок» и членов их семей из юго-западных районов Сирии в Иорданию. Некоторые эксперты также связывают это с попыткой скрыть факт сотрудничества некоторых западных стран с местными сирийскими силами против официального Дамаска.

Провинция Хасака

Как пишет Telegram-канал @mdadashamenglish, спустя два с половиной года после освобождения города Аш-Шаддади от боевиков «Исламского государства» курдскими вооруженными формированиями, мирным жителям по-прежнему запрещено входить в городскую больницу, на базе которой был создан военный госпиталь международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)