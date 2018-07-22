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Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Иране
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    Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

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    Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

    Москва, 22 июля. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Керманшах в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщает издание Reuters.

    Отмечается, что эпицентр подземных толчок находился в 76 километрах к западу от Керманшах и в 211 километрах к северо-востоку от Багдада. По данным издания, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 128 человек.

    Ранее сообщалось, что это третье землетрясение за сутки в стране. Отмечается, что подземные толчки ощущали практически на всей территории провинции. Кроме того, в этот же день произошли землетрясения в провинции Хормозган, расположенной на юге страны, магнитудой 4,7 и 5,7.

    Автор: Дарья Смолина
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