Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Москва, 22 июля. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Керманшах в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что эпицентр подземных толчок находился в 76 километрах к западу от Керманшах и в 211 километрах к северо-востоку от Багдада. По данным издания, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 128 человек.

UPDATE: The number of injuries in Sunday's earthquake in the western Iranian province of Kermanshah has risen to at least 128. #TwitterKurds #Rojhilathttps://t.co/6mjyGXZgT9 — Kurdistan 24 English (@K24English) July 22, 2018

Ранее сообщалось, что это третье землетрясение за сутки в стране. Отмечается, что подземные толчки ощущали практически на всей территории провинции. Кроме того, в этот же день произошли землетрясения в провинции Хормозган, расположенной на юге страны, магнитудой 4,7 и 5,7.