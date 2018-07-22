Единственный мусоросжигательный завод на Украине перестал принимать отходы

Киев, 22 июля. Единственный действующий на Украине мусоросжигательный завод «Энергия» приостановил прием отходов. Представители «Киевэнерго» заявили, что приостановка связана с окончанием действия соглашения властей Киева с энергетической компанией.

Сейчас завод накопил 10 тонн мусора, этих объемов «Энергии» хватит для плановой работы до конца июля, а с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности, уточнили в пресс-службе, заверив также, что тепла от сожжения этих отходов хватит, чтобы беспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек.

Документ об управлении коммунальными активами завода власти столицы Украины и «Киевэнерго» подписали 17 лет назад. В 2011 году «Киевэнерго» вошло в состав ДТЭК, а на заводе «Энергия» была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году там была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями.

Отметим, что Киев на сегодняшний день является единственным украинским городом, где теплоэнергию получают путем сжигания бытового мусора.