Сирия новости 22 июля 19.30: курды перекрыли трассу в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе террористы ИГ казнили двух боевиков «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 22 июля. Курды закрыли дорогу в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе террористы ИГ1 казнили двух членов «Тахрир аш-Шам», радикалы подожгли погранпереход между Эль-Кунейтрой и Израилем. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ в Даръа, обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа, казнило двух боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): открыла полицейский участок в Азазе.

Курды: перекрыли дорогу в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо передает в Telegram (@todayinsyria), что «Свободная сирийская полиция» (FSP) открыла участок в городе Азаз. Кроме того, по сведениям автора публикации, ряды «Сирийской свободной армии» (ССА) пополнили новые боевики, завершившие подготовку.

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что возобновилось транспортное сообщение между районом Алеппо и городом Аль-Мансура, который находится под контролем протурецких вооруженных группировок.

В административном центре региона продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и канализационной системы, сообщает местный источник в Twitter (@UndpSyria).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный Telegram-канал (@dierezzore5) пишет, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) закрыли дорогу, соединяющую населенные пункты Аль-Джаради и Абу Хамам. По сведениям автора публикации, курды перекрыли трассу после того, как неизвестные боевики убили члена SDF в Аль-Джаради.

Ранее сообщалось, что «демократические силы» возобновили массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор для их последующей принудительной мобилизации в ряды курдских военизированных отрядов. В связи с этим участились случаи нападения местных ополченцев на позиции и патрули SDF.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и подконтрольным ИГИЛ1 формированием «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что в эпицентре противостояния находится стратегически важный холм Телль Джуму.

Telegram-канал (@daraa_now) сообщает, что под контроль правительственных войск САР перешла высота Телль аль-Джабия.

Жители недавно освобожденного от боевиков населенного пункта Гассем вышли на митинг в поддержку сирийской армии. Об этом пишет в Twitter (@sayed_ridha) местный источник.

Провинция Идлиб

Местный источник передает в Telegram (@NRVR11), что в городе Сармин прогремело несколько взрывов. Данных о пострадавших или материальном ущербе, нанесенном разрывами мин, нет.

Террористы «Исламского государства» обезглавили двух боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» в городе Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ dimpenewscom), ссылаясь на заявление подконтрольного ИГ информационного агентства «Аль-Амак».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Джиср аш-Шугура.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают эвакуироваться из провинции Эль-Кунейтра. Ранее сообщалось, что на территорию региона въехало 60 автобусов для депортации радикальных исламистов в Идлиб. Накануне регион покинуло 55 транспортных средств с боевиками.

Военный Telegram-канал (@todayinsyria) передает, что джихадисты взорвали несколько своих позиций в провинции, чтобы не сдавать оружие и боеприпасы Сирийской арабской армии (САА). Кроме того один из источников пишет в Telegram (@NovostiDamask), что боевики подожгли пограничный переход между Сирией и Израилем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)