«Позиция Запада никого не интересует»: в Совфеде отреагировали на соглашение между Сирией и Южной Осетией

Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Переговоры состоялись во время рабочей поездки южноосетинской делегации в Сирию. Отмечается, что представители внешнеполитических ведомств достигли договоренностей, которые «подчеркивают заинтересованность двух стран в активизации двусторонних отношений».

Глава сирийского МИД Валид Муаллем сообщил о подписании нескольких соглашений между странами. Однако, как сообщает агентство, за этим может последовать принятие еще ряда документов.

Подписание подобного соглашения — процесс закономерный, отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Как он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, законные правительства сделали свой выбор, на который имеют право.

«Это вполне закономерный процесс, — говорит Климов. — История знает немало таких случаев. Например, Россия около двухсот лет назад участвовала в создании государства Люксембург, независимость которого в Европе была признана лишь в середине XIX века.

История все расставит на свои места, и граждане Абхазии и Южной Осетии сами решат, как им жить. Другие государства вправе сделать свой выбор. И Сирия его сделала.

То, какую позицию по этому поводу занимает Запад, никого не интересует. Они уже не раз декларировали ее, и вряд ли их убеждения подлежат пересмотру. Но все же на мировой повестке дня эта тема ключевой не станет. На это скорее всего обратят внимание Украина и Грузия, но это их проблемы. Законное правительство Сирии свой выбор сделало».

На встрече министр иностранных дел Южной Осетии поблагодарил сирийскую сторону за признание государства. Он отмечает: страна намерена выстраивать отношения с Сирийской Арабской Республикой в сфере культуры, экономики и политики.

Валид Муаллем в свою очередь подчеркнул: признание Южной Осетии независимым государством — «глубоко продуманный» шаг со стороны Сирии. Он подчеркивает: в планах развивать взаимодействие между странами «на принципах взаимного уважения и равноправия».



Напомним, независимость Южной Осетии и Абхазии Сирия признала в мае. Теперь в обеих странах планируют открыть сирийские посольства. В Цхинвале заявили, что намерены рассмотреть вопрос о создании южноосетинского посольства в Дамаске.



Однако решение Сирии о признании независимости двух государств осудили Соединенные Штаты, называя Абхазию и Южную Осетию частью Грузии. Тбилиси в свою очередь начал процедуру прекращения дипломатических отношений с Сирией.