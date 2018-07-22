Главные новости 22 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 22 июля.

Российский боксер Мурат Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной суперсерии (WBSS). Россиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский боец Александр Усик посвятил свою победу во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) отцу и первым тренерам. Украинец Усик рассказал, кому посвятил свою победу в WBSS.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что глава Госдепа США Майкл Помпео дал важные сигналы для президента Украины Петра Порошенко. «Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко» – политолог.

Украинская националистка Ирина Фарион заявила в эфире украинского телевидения, что предками хорватов были древние украинцы. Украинская националистка назвала хорватов потомками древних украинцев.

Специалисты составили топ-5 самых нужных девайсов для летнего отпуска. По словам экспертов, главным гаджетом в отпуске является смартфон, на который можно фотографировать, а также пользоваться в качестве навигатора. Эксперты назвали топ-5 самых полезных гаджетов для летнего отпуска.

САА сорвала попытку отрядов ИГ1 (запрещено в РФ) переправиться через Евфрат на юге Дейр-эз-Зора. Курды убили больше десяти членов ССА в ходе вылазки в кантоне Африн. Еще пять поселений в Эль-Кунейтре перешли под полный контроль Дамаска. Сирия новости 22 июля 07.00: САА сорвала переправу ИГ через Евфрат в Дейр-эз-Зоре, курды атакуют ССА в Африне.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Порошенко назвал украинский гимн в Москве в честь Усика «символом победы».

Проигравший в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) россиянин Мурат Гассиев заявил, что бой с украинским боксером Александром Усиком стал хорошим опытом для него, и пообещал вернуться на ринг сильнее. Российский боксер Гассиев пообещал работать над ошибками после поражения от украинца Усика.

Российские автомобилисты скучают по трем моделям бюджетных машин, которых больше нет на российском рынке. По словам экспертов, первое место в топ-3 занимает южнокорейский Daewoo Matiz. Назван топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне.

Украинский политолог Елена Маркосян отреагировала на радостные слова главы Украины Петра Порошенко по поводу победы боксера Александра Усика над российским спортсменом Муратом Гассиевым. Наговорил с три короба счастья: в Киеве сравнили Порошенко с пиявкой, «присосавшейся» к славе Усика.

1 Организация запрещена на территории РФ.