«С Россией в футбол не играли, но все равно выиграли»: в Киеве рассказали, как украинцы приписывают себе чужие победы

Киев, 22 июля. Самостоятельно украинцы ничего не делают, чтобы добиться каких-то побед, но при этом приписывают чужие достижения себе. Такое мнение высказал украинский писатель Андрей Кокотюха в статье, опубликованной в киевском журнале «Новое время».

«Позади — даже не футбольная, а геополитическая #перемога, быстро превратившаяся в такого же масштаба #зраду», — написал Кокотюха.

Он напомнил, как украинцы восхищались в соцсетях ставшим «символом украинской нации» хорватским футболистом Домагоем Видой, который после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против России записал видео в котором говорит: «Слава Украине!». А затем, продолжает писатель, украинцы «опустили ниже плинтуса» хорвата после того как Вида, назвав свои слова шуткой, извинился перед Россией.

Кокотюха также заметил, что «патриотическая часть Facebook» считает победу хорватов над россиянами в матче чемпионата мира своей собственной. По его словам, этот пример еще раз доказал, что «поиск украинской национальной идеи фактически завершен».

«Не верьте нытикам и скептикам, которые заявляют, что ее нет и что этот Грааль упорно продолжает искать не одно поколение. Украинская версия священного Грааля, наша национальная идея — инфантилизм, возведенный в степень гордыни», — добавил он.

Кроме того, автор колонки обратил внимание на то, что страна стремится «записать в украинцы» тех людей, которые работают в других странах. По его словам, этнические украинцы, живущие в разных уголках мира, являются гражданами тех государств, где они живут, и представляют их интересы. Он вновь напомнил, что Вида играл за сборную Хорватии, но все голы в ворота российского голкипера Игоря Акинфеева Украина записала на свой счет.