Украинцев лишили 40% госсубсидий на оплату тарифов ЖКУ

Киев, 22 июля. Киевские власти лишили украинцев почти 40% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сообщение о сокращении дотаций на 38,9% распространила государственная служба статистики страны (Госстат).

Согласно заявлению ведомства, теперь средний размер выплаты для возмещения расходов на ЖКУ составит 100,7 гривен. По состоянию на июнь субсидии получали около 1,6 млн домохозяйств.

Кроме того, более чем в четыре раза сократился и объем субсидий в первом полугодии 2018 года. Так, в период с января по июнь минувшего года он составлял 2,74 млрд гривен, а теперь только 667,3 млн (по текущему курсу падение произошло с 6,5 до 1,6 млрд рублей). Уточняется, что субсидии по новым правилам начисляются с мая.

Стоит отметить, что высокие тарифы для многих жителей страны являются неподъемной ношей, о чем заявляют местные эксперты. В частности, глава аналитического и исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко назвал Украину «страной глубоко бедных людей». Специалист посетовал, что большинство украинцев половину доходов тратят на питание, пишет ФБА «Экономика сегодня».