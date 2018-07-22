Меню
Весь мир
Взрыв прогремел у аэропорта Кабула, есть жертвы
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Взрыв прогремел у аэропорта Кабула, есть жертвы

    39

    Взрыв прогремел у аэропорта Кабула, есть жертвы

    Кабул, 22 июля. Взрыв прогремел около аэропорта Кабула в воскресенье после прибытия вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, который вернулся на родину после года изгнания. Об этом сообщает Agence France-Presse.

    По данным издания, взрыв большой силы произошел в толпе сторонников вице-президента близ аэропорта. Отмечается, что политик не пострадал.

    По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, нападение, скорее всего, было совершено террористом-смертником.

    МВД Афганистана подтвердило телеканалу TOLOnews, что в результате случившегося погибли 11 человек, 14 человек получили ранения.

    Напомним, в прошлом году Дустум покинул Афганистан из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника. Спустя 14 месяцев он вернулся из Турции на родину.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.