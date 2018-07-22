Взрыв прогремел у аэропорта Кабула, есть жертвы

Кабул, 22 июля. Взрыв прогремел около аэропорта Кабула в воскресенье после прибытия вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, который вернулся на родину после года изгнания. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным издания, взрыв большой силы произошел в толпе сторонников вице-президента близ аэропорта. Отмечается, что политик не пострадал.

По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, нападение, скорее всего, было совершено террористом-смертником.

МВД Афганистана подтвердило телеканалу TOLOnews, что в результате случившегося погибли 11 человек, 14 человек получили ранения.

Напомним, в прошлом году Дустум покинул Афганистан из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника. Спустя 14 месяцев он вернулся из Турции на родину.