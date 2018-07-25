Сирия: жители Дамаска отпраздновали победы САА в войне против терроризма

Дамаск, 25 июля. В городе Хина в горном районе Джабаль аш-Шейх (провинция Дамаск) прошел карнавал по случаю празднования дня святого Илии и победы Сирийской арабской армии (САА) в войне против террористов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

После долгих лет террора в населенный пункт Хина (провинция Дамаск) наконец-то вернулся праздник — местные жители собрались на центральной площади, чтобы передать послание миру, независимо от того, как долго в стране будет длиться война.

Участники мероприятия рассказали корреспонденту ФАН о том, что по-настоящему счастливы возвращению жизни в родной город. По их словам, после ухода боевиков в их места снова вернулся свет: это свет победы и освобождения от тьмы, который принесли солдаты сирийской правительственной армии.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент сирийские власти ведут активное восстановление провинции Дамаск, которая была окончательно освобождена от террористов весной этого года. Власти региона занимаются ликвидацией ущерба, нанесенного социальной инфраструктуре городов и населенных пунктов Дамаска.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео восстановления одного из городов провинции. На кадрах было видно, как волонтеры убирают центральные улицы города Хараста.

Долгое время местные жители находились под оккупацией. Они умирали от жажды и голода. Однако после того, как в провинцию вошла САА, ситуация начала постепенно налаживаться.

Об освобождении Дамаска было объявлено в мае 2018 года. Именно тогда САА при поддержке союзников удалось освободить южную часть провинции. Впервые за время сирийского конфликта под контроль правительственной армии перешли города Ялда, Бейт-Сахм, Хаджар Аль Асвад, Баббила и другие.