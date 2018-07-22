Экс-глава МИД Британии лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать Brexit

Лондон, 22 июля. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон занимает лидирующую позицию в рейтинге политиков, которые, по мнению британцев, могут реализовать Brexit лучше, чем премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы YouGov, которые опубликовала газета The Sunday Times.

Согласно опросу, 38% сторонников Консервативной и Лейбористской партий поддерживают кандидатуру Джонсона на пост премьер-министра, так как считают, что он лучше реализует Brexit, чем Мэй.

Кроме того, порядка 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, которая реализует Brexit, а 24% британцев готовы отдать свои голоса ультраправой политической партии.

Напомним, Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании 9 июля этого года.