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Экс-глава МИД Британии лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать Brexit
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    Экс-глава МИД Британии лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать Brexit

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    Экс-глава МИД Британии лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать Brexit

    Лондон, 22 июля. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон занимает лидирующую позицию в рейтинге политиков, которые, по мнению британцев, могут реализовать Brexit лучше, чем премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы YouGov, которые опубликовала газета The Sunday Times.

    Согласно опросу, 38% сторонников Консервативной и Лейбористской партий поддерживают кандидатуру Джонсона на пост премьер-министра, так как считают, что он лучше реализует Brexit, чем Мэй.

    Кроме того, порядка 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, которая реализует Brexit, а 24% британцев готовы отдать свои голоса ультраправой политической партии.

    Напомним, Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании 9 июля этого года.  

    Автор: Дарья Смолина
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