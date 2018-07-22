Украинские «патриоты» собираются «наслать» в лавру силовиков «за пропаганду Путина»

Киев, 22 июля. Бдительные украинские патриоты обнаружили фото президента РФ Владимира Путина на выставке на территории Киево-Печерской лавры.

По словам возмущенного киевлянина Александра Куликовского, на мероприятии ко Дню крещения Руси «пропагандируют Путина». Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook, пообещав «наслать» в лавру силовиков, «разобраться» в ситуации.

При этом Куликовский отметил, что организаторы позже убрали фото российского лидера, однако своего обещания не отменил. Снимки с места событий распространили местные СМИ. На них можно видеть, что фото, которые так возмутили «патриота» были сделано во время визита Путина в лавру, очевидно еще в то время, когда пост главы Украины занимал Леонид Кучма. По крайней мере, его также можно видеть на снимке.

«Лавру регулярно посещают лидеры государств, представители международных организаций, общественные деятели и бизнесмены», — говорится в подписи к фотографии.

На другом фото Путин стоит в окружении священнослужителей лавры.