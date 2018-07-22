Вскоре Украины не будет: в Киеве предупредили о последствиях победы Усика

Киев, 22 июля. Крупные победы в спортивных соревнованиях могут неожиданно повлиять на восприятие конфликта между РФ и Украиной, считает глава киевской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат Владимир Арьев.

Украинский политик похвалил жителей страны за поздравления боксера Александра Усика с победой в поединке против российского бойца Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Однако, по мнению Арьева, такие мероприятия якобы не могут обойтись без осуждения сторон, ведь иначе весь мир подумает, что дела между странами становятся лучше. Допускать иллюзию «добрососедства», уверен нардеп, никак нельзя, иначе ситуация приведет к неприятным последствиям.

«Новые акценты и для Запада, чтобы прекращали смотреть пристально, и для усыпления бдительности населения Украины. Если технология сработает, вскоре Украины не будет», — предупредил о возможных последствиях Арьев в Facebook.

Напомним, Усик победил российского боксера в 12-раундовом поединке в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Спортсмен завоевал четыре чемпионских пояса, став абсолютным чемпионом мира впервые в истории украинского бокса.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что президенту Украины Петру Порошенко стоит брать пример с Усика.