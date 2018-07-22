«Облил символ страны кровью»: Журавко назвал бредом идею Порошенко поднять флаг Украины над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «над всеми городами и селами Донбасса вскоре будет поднят желто-голубой флаг». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — утверждает Порошенко.

Свое громкое заявление Порошенко озвучил, отмечая памятную для ВСУ дату: ровно четыре года назад украинские войска захватили три населенных пункта в Луганской области — города Северодонецк, Лисичанск и Рубежный.

Однако со своей мечтой Порошенко придется распрощаться, говорит бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По словам экс-парламентария, нынешний президент Украины «залил государственный флаг кровью, развязав гражданскую войну». И теперь, по мнению Журавко, невозможно объединить Донбасс под желто-голубым знаменем.

«Все помпезные заявления Порошенко — самый настоящий бред сумасшедшего, — заявил экс-депутат. — Его прежний министр обороны когда-то делал заявление, что, дескать, украинский флаг будет поднят над Севастополем. И что же мы имеем? Где Севастополь, а где этот министр…»

«Такому президенту-лжецу необходимо лечиться. Он никогда не установит свои флаги над Донбассом. И что бы он ни говорил о так называемом «присоединении Донецкой и Луганской народных республик», — я не поверю. Раз у власти убийца Порошенко и его свита, флаг там поднят не будет».

«Да и при смене власти это уже невозможно, — уверен экс-депутат. — Потому что украинский флаг сегодня символизирует кровь. Не небо и пшеницу, а кровь. Под этим флагом Порошенко сам проявил агрессию и начал войну на собственной территории. Он облил этот символ кровью».

На дерзкие заявления Порошенко о водружении флага над Севастополем в свое время ответила глава законодательного собрания Крыма Екатерина Алтабаева. Она посоветовала президенту Украины уделять больше внимания тому, что происходит в его стране, а не строить планы на чужие территории.

Напомним, ранее Порошенко успел сделать заявление и на тему российского флага: в начале года глава украинского государства заявил, что якобы триколор не «не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником вооруженного конфликта в Донбассе, который разгорелся после силового государственного переворота на Украине.