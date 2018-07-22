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СМИ сообщили о встречах Бутиной с представителями ФРС и Минфина США
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    СМИ сообщили о встречах Бутиной с представителями ФРС и Минфина США

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    СМИ сообщили о встречах Бутиной с представителями ФРС и Минфина США

    Вашингтон, 22 июля. Россиянка Мария Бутина, задержанная в Соединенных Штатах, встречалась с бывшим вице-председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишером и бывшим замминистра финансов Натаном Шетесом в Вашингтоне в 2015 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По информации агентства, Бутина участвовала со статс-секретарем-заместителем председателя ЦБ РФ Александром Торшиным во встречах с Фишером и Шетесом для «обсуждения экономических отношения США и России в администрации бывшего президента Барака Обамы».

    «В докладе описываются встречи, которые помогают объединить «ведущих представителей финансовых институтов США и России», — сообщает издание.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить американские власти освободить Бутину.

    Напомним, россиянка Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ее подозревают в шпионаже в пользу России. Бутина все обвинения отвергает.

    Автор: Дарья Смолина
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