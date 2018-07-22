СМИ сообщили о встречах Бутиной с представителями ФРС и Минфина США

Вашингтон, 22 июля. Россиянка Мария Бутина, задержанная в Соединенных Штатах, встречалась с бывшим вице-председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишером и бывшим замминистра финансов Натаном Шетесом в Вашингтоне в 2015 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Бутина участвовала со статс-секретарем-заместителем председателя ЦБ РФ Александром Торшиным во встречах с Фишером и Шетесом для «обсуждения экономических отношения США и России в администрации бывшего президента Барака Обамы».

«В докладе описываются встречи, которые помогают объединить «ведущих представителей финансовых институтов США и России», — сообщает издание.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить американские власти освободить Бутину.

Напомним, россиянка Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ее подозревают в шпионаже в пользу России. Бутина все обвинения отвергает.