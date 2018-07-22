В Йеле подтвердили сотрудничество соратника Навального с Национальным фондом демократии США

Москва, 22 июля. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, дозвонились до замдиректора проекта World Fellows Йельского университета Тимоти Стампа и узнали, что учебное заведение, в котором проходил стажировку Алексей Навальный, намерено за пять месяцев сделать «отличного революционера» из соратника блогера Леонида Волкова.

Разговор, запись которого была опубликована на YouTube, велся от имени министра образования Польши Ярослава Говина. «Министр» рассказал Стампу, что Волков после обучения в Йеле якобы поедет в Польшу в рамках программы «обеспечения информационной безопасности от России». Стамп в ответ радостно заявил, что готов объединиться с Варшавой перед лицом «российской угрозы». Он также дал понять, что Навальный проходил обучение в американском университете перед тем, как начал организовывать несогласованные протестные акции в России.

«Он хорошо подходит для этой программы. У него соответствующий опыт, в том числе как представителя российской оппозиции, а также в области российских информационных технологий, поэтому мы возлагаем на него большие надежды во время его пребывания у нас», — считает представитель Йеля.

Стамп также фактически подтвердил сотрудничество Волкова с американским Национальным фондом демократии (NED), который регулярно поддерживает с ним связь. Отметим, что сам Волков сотрудничество с фондом отрицал.

Также в Йеле рассказали, что Волкову предоставят доступ ко всему университету, и он сам сможет выбирать предметы, которые хотел бы изучать.