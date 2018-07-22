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Трамп обвинил лживые СМИ в попытках принизить его великолепную встречу с Путиным
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    Трамп обвинил лживые СМИ в попытках принизить его великолепную встречу с Путиным

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    Трамп обвинил лживые СМИ в попытках принизить его великолепную встречу с Путиным

    Вашингтон, 22 июля. Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, обвинил лживые СМИ в попытках всячески принизить «великолепную встречу».

    «У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Очень плохо для нашей страны!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, российско-американский саммит в Финляндии прошел 16 июля. Путин и Трамп тет-а-тет беседовали два часа и десять минут, а после продолжили переговоры в расширенном составе. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча станет главным событие этого лета.

    По итогам переговоров Путин и Трамп дали пресс-конференцию, в ходе которой сам российский лидер назвал беседу с главой США в целом успешной.

    Трампа в Штатах подвергли волне критики, в частности, недовольство вызвала его недостаточная жесткая позициия в вопросе якобы российского вмешательства в выборы в США. Прозвучали мнения, что Трамп по сравнению с Путиным смотрелся бледно. Так, Арнольд Шварцнегер даже назвал американского президента «раскисшей макарониной».

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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