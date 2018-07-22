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Пользователи соцсетей ответили украинскому министру на заявление о гимне на «развалинах Москвы»
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    Пользователи соцсетей ответили украинскому министру на заявление о гимне на «развалинах Москвы»

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    Пользователи соцсетей ответили украинскому министру на заявление о гимне на «развалинах Москвы»

    Киев, 22 июля. Пользователи Сети ответили на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о национальном гимне на «развалинах» российской столицы и победе боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

    На своей странице в социальной сети Facebook Омелян поблагодарил украинского спортсмена за победу в поединке с российским бойцом Муратом Гассиевым.

    «Мы за мир, но после Победы! Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал «паследний московит из Асетии» прозвучал сегодня!» — написал министр, коверкая слова.

    Пользователи социальной сети, однако, не разделили воодушевления министра, высмеяв его заявления.

    «А вы чемпионат тоже смотрели? Или футболу был бойкот, а боксу – нет?» – поинтересовался Олекса Талденко.

    Пользователи соцсетей ответили украинскому министру на заявление о гимне на «развалинах Москвы»

    Министра уличили в невежественности высказываний и излишнем разжигании ненависти. 

    «Гассиев вел себя достойно! Много благодарил Усика и команду! Негоже министру так высказываться!» — отметил пользователь с ником Роман Роман.

    «Мелко министру так набрасывать и разжигать», — считает Денис Гороховский.

    «Набор слов», — заключил Mihael Bagley.

    Напомним, Усик победил российского боксера Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Украинский боксер завоевал четыре чемпионских пояса, став абсолютным чемпионом мира впервые в истории украинского бокса.

    Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что президенту Украины Петру Порошенко стоит брать пример с Усика.

    Автор: Екатерина Кухарева
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