 Кто быстрее? 10 тысяч человек пробежали марафон «Белые ночи» в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге прошел международный марафон «Белые ночи». Это ежегодное традиционное мероприятие проводится уже в 29-й раз. Впервые он состоялся в 1990 году.

В этом году в нем приняли участие более 10 тысяч участников из 60 стран. Старт и финиш обозначили на Дворцовой площади: трасса была проложена в один круг по набережным и проспектам возле главных достопримечательностей города.

«Я участвую в третий раз здесь. Всегда выступаю на 10 км, потому что марафон пока мне еще многовато. Все здорово, хорошо организовано: сопровождение, время, судьи помогают по дистанции, то есть все здорово. Мне понравилось. Этот пробег каждый год доказывает, что он на высоком уровне организовывается», — отмечает участник марафона Владимир Лешонков.

«На дистанции 10 км я участвую в четвертый раз и три года до этого я бежал марафон. Трасса — супер, как и каждый год. Радуют болельщики, которые подбадривают по дистанции», — делится впечатлениями участник марафона Александр Кротович.

«Я просто очень люблю Петербург. Я из Москвы. Сюда частенько приезжаю в гости к друзьям и участвовать в пробегах. Ну а марафон для меня, как способ самореализации», — рассказывает участница марафона Гела Хлыщ.

Участники преодолевали 2 дистанции на выбор: 10 километров или 42 километра. С каждым годом к бегунам присоединяется все больше людей самого разного возраста.

«Предъюбилейный марафон собрал порядка 60 стран-участниц, почти весь мир к нам приехал…. Мы анализируем ситуацию последние 20 лет и если раньше бегали такие «зубры» наши, то сейчас марафон – это модно, это здорово, это круто», — отмечает главный судья марафона Антон Уйк.

В этом году марафон пришлось провести позже, из-за чемпионата мира по футболу. Но организаторы обещают, что юбилейный забег в 2019 году пройдет во время белых ночей.