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Эквадор решил выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне
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    Эквадор решил выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

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    Эквадор решил выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

    Москва, 22 июля. Власти Эквадора намерены в ближайшее время выдать британским властям основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило издание The Intercept, ссылаясь на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

    Собеседник издания отметил, что переговоры по данному вопросу могли уже завершиться, и в ближайшее время Эквадор выдаст Ассанжа британским властям. 

    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала в микроблоге Twitter, что Ассанжа могут выдать в ближайшее время. Она отметила, что как никогда хочет, чтобы полученная от ее источников информация была ошибочной.

    «Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии», — написала журналистка.

    В воскресенье Симоньян заявила, что Ассанжа, как подтвердил американский журналист Глен Гринвальд, могут выдать Британии уже на следующей неделе.  

    «Глен Гринвальд по своим источникам подтверждает, что Ассанжа могут сдать уже на следующей неделе», — говорится в сообщении. 

    Также Симоньян рассказала, что на следующей неделе лидер Эквадора Ленин Морено планирует приехать в Британию, и сейчас на него оказывают давление Лондон и Вашингтон, требую сдать Ассанжа. 

    Ранее глава эквадорского МИД Хосе Валенсия заявил, что убежище Ассанжа не может быть вечным.

    Напомним, основатель сайта WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасается экстрадиции в США, где ему грозит наказание за разглашение секретной информации госдепартамента.

    Автор: Дарья Смолина
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