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Трехлетнему мальчику в Британии плеснули кислотой в лицо
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    Трехлетнему мальчику в Британии плеснули кислотой в лицо

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    Трехлетнему мальчику в Британии плеснули кислотой в лицо

    Лондон, 22 июля. Трехлетний мальчик стал жертвой атаки с использованием кислоты в Британии. ЧП произошло в городе Вустер. Ядовитым веществом в малыша плеснули в магазине Home Bargains.

    В настоящее время пострадавший ребенок с сильнейшими ожогами лица и рук находится в больнице. Сотрудники полиции заявили, что нападение было преднамеренной атакой, по подозрению в участии в заговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений задержан 39-летний местный житель, пишет «Ридус».

    Сейчас эксперты устанавливают состав и происхождение кислоты, которую использовал злоумышленник, а правоохранители пытаются понять мотивы преступника, а также пытаются найти его двух его соучастников, попавших на камеры видеонаблюдения в магазине.

    Инцидент прокомментировал власти Вустера, назвав преступление «ужасным», «шокирующим» и «немыслимым».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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