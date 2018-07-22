В Киеве объяснили, почему «Нафтогазу» не стоит ждать компенсацию от «Газпрома»

Киев, 22 июля. «Нафтогаз Украины» не сможет получить от российской корпорации «Газпром» компенсацию по решению Стокгольмского суда, по крайней мере, в ближайшем будущем. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на украинском интернет-портале издания «Главред».

«Затянуться это может очень надолго, потому что у «Газпрома» достаточно ресурсов, чтобы заиграть эту тему очень мощно», — считает Загородний.

Кроме того, эксперт заявил, что у Украины есть еще одна проблема, о которой умалчивают, — это вопрос транзита через страну после 2019 года. По словам Загородного, украинская сторона ничего не делает в этом направлении, а лишь рассказывает Германии, «как все это опасно».

Загородний добавил, что в так называемой ассоциации указано, что Европа должна сохранить транзит, однако в каких объемах он должен быть, не прописано. По словам эксперта, условия, которые предлагает Москва, не выгодны Киеву.

«Все это «развод для лохов», в том числе со стороны европейцев. Как бы там Меркель не успокаивала Украину, но для нас это будет значить, что враз не станет 1% ВВП», — подчеркнул он.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания отказалась прекратить арест активов российской корпорации «Газпром» в Евросоюзе.