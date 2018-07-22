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Делегации из Канады показали войну в Донбассе
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    Делегации из Канады показали войну в Донбассе

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    Делегации из Канады показали войну в Донбассе

    Киев, 22 июля. Командующий «Операции объединенных сил» (ООС) Украины Сергей Наев ознакомил делегацию из Канады под руководством министра международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

    По данным ведомства, Наев провел презентацию для канадской делегации, проанализировав военные, экономические и политические аспекты, которые, по его мнению, необходимы для эффективного урегулирования ситуации в регионе. В том числе представитель Киева привез делегацию из Канады на линию фронта в Донбассе.

    «Он основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны», — говорится в сообщении​​​.

    Отмечается, что представители Канады ознакомились с записями с камер видеонаблюдения, которые якобы зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Донбассе со стороны ополченцев.

    Наев, сообщили в министерстве, выразил благодарность делегации за поддержку и помощь в вопросах развития современных вооруженных сил Украины.

    Напомним, ситуация в Донбассе продолжает накаляться: киевские силовики нарушают минские соглашения, обстреливая территорию ДНР и ЛНР из тяжелого вооружения, и неоднократно предпринимали попытки прорвать линию фронта. Власти Украины продолжают добиваться возможности введения на территорию Донбасса миротворцев ООН.

    За минувшие сутки ВСУ снова нарушили режим тишины, обстреляв территорию республик.

    Автор: Екатерина Кухарева
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