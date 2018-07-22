«Перемены невозможны без сопутствующих мер»: эксперт отметил важность заявления Путина о пенсионной реформе

Цена отсутствия изменений в пенсионном законодательстве — рост бедности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил: даже такое важное решение в любом случае обязательно должно приниматься с учетом мнения жителей и только после всесторонней дискуссии.

Следить за ходом обсуждений и контролировать принятие решения российский лидер намерен лично. Очевидно, что изменение правил выхода на пенсию не может быть популярной мерой, однако она необходима, уверен президент.

По его словам, прежний порядок мог бы сохраниться еще на несколько лет, но в таком случае вопрос бы встал намного острее — пришлось бы искать возможность выплатить хоть какие-то минимальные пенсии. Владимир Путин отметил: неважно, что непопулярные изменения в стране произойдут при нем. Самое опасное сейчас, считает он, не предпринять вообще никаких мер.

Изменение социально-экономической структуры, рост средней продолжительности жизни, — все это стало предпосылками пенсионной реформы, отмечает в интервью Федеральному агентству новостей директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. По его мнению, при проведении реформы нельзя забывать и о сопутствующих мерах.

«Я пенсионную реформу поддерживаю и с президентом согласен, — говорит Марков. — Безусловно, качественная дискуссия нужна, но важно, чтобы в рамках работы над этой реформой лидер страны и ее правительство придерживались единого вектора.

Я считаю, что пенсионный возраст увеличивать нужно. Сегодня изменилась социально-экономическая структура государства, выросла продолжительность жизни по сравнению с тем, что было 30 лет назад. И важно, что жители страны президенту доверяют.

Однако, на мой взгляд, изменения в законодательстве не могут обойтись без сопутствующих мер: рост пенсионного возраста не может иметь места без активной борьбы за увеличение средней продолжительности жизни населения. Также я считаю, что не должно быть и дискриминации сотрудников старшего возраста. Эти люди часто жалуются, что их не принимают на работу. Очень важно, на мой взгляд, при принятии нового закона с огромной серьезностью подойти и к вопросу».

Как отметил президент Владимир Путин, окончательное решение о том, какими именно будут пенсионные изменения, еще не принято. Сейчас только начало дискуссии — Госдума рассмотрела законопроект лишь в первом чтении.

Российский лидер намерен следить и за тем, чтобы во время обсуждений выдвигались конкретные предложения. К примеру, какими должны быть гарантии для тех, кто только собирается на пенсию, а также о том, как нужно модернизировать систему здравоохранения и что предпринять для возможности активной жизни старшего поколения.

В пользу пенсионных изменений говорят и исторические реалии: необходимость пенсионных изменений связана в первую очередь с демографической ситуацией — с критическим соотношением количества работающих и количества пенсионеров. Дело в том, что из-за демографической ямы 1990-х годов сегодня на 6 трудоустроенных граждан приходится 5 пенсионеров.

В заключение Владимир Путин подчеркнул: даже если нынешняя пенсионная система смогла бы продержаться еще 10 лет, это не значит, что не нужно бездействовать. Если ничего не делать, говорит президент, то через 10 лет наступит крах пенсионной системы, а вслед за ней — и всей системы социальной защиты в стране.