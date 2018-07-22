Сирия избавляется от «Белых касок»: зачем Израиль по просьбе США эвакуировал провокаторов на территорию Иордании

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня ночью израильскими военнослужащими из юго-западной Сирии на территорию Иордании были эвакуированы члены неназванной неправительственной организации. Как выяснилось позже, ими оказались активисты «Белых касок». Зачем Израилю потребовалось «спасать» участников одиозной организации — разбиралось Федеральное агентство новостей.

Напомним, «Белые каски» преподносят себя как гуманитарную структуру, которая якобы занимается спасением мирных жителей в зонах боевых действий. Однако, по многочисленным свидетельствам, участники данной организации активно сотрудничают с боевиками и занимаются инсценировками применения химического оружия, которые направлены против официального Дамаска.

Наиболее известные эпизоды, связанные с деятельностью «Белых касок», — это провокации с применением отравляющих веществ в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне, которые послужили предлогом для нанесения ракетных ударов по территории Сирийской Арабской Республики силами международной коалиции. При этом до сих пор не было представлено никаких доказательств, что Башар Асад применял химическое оружие, и, более того, российской стороной была представлена масса доказательств, что за провокациями в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне стоят именно «Белые каски».

Стоит также отметить, что активисты этой организации действуют исключительно на территории, подконтрольной боевикам радикальных исламистских группировок. В том числе «Белые каски» присутствовали и на юго-западе Сирии, где правительственные войска в настоящее время завершают восстановление полного контроля над провинциями Даръа и Эль-Кунейтра.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля провела сегодня операцию по эвакуации «членов сирийской гражданской организации и членов их семей» по просьбе Соединенных Штатов и ряда европейских стран. До этого поступала информация, что ряд государства, включая США, Британию и Канаду вели консультации по поводу эвакуации около тысячи активистов «Белых касок» и членов их семей.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал проведенную Израилем эвакуацию участников псевдогуманитарной организации операцией по спасению агентуры, владеющей информацией, которая может повредить той легенде о химических атаках в городах Дума и Хан-Шейхун:

«Очевидно, что раз Израиль участвует в этой операции, то ЦАХАЛ и разведслужбы Израиля, как минимум, активно общались с организацией «Белые каски», которую сирийское правительство считает связанной с незаконными вооруженными формированиями, и на то есть достаточные основания. В том числе есть и документы, есть и фотоподтверждения, что участники этой «неправительственной организации» были замечены среди боевиков террористических джихадистских группировок. Но они владеют информацией, которая может пролить свет на организацию провокаций в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне, а также возможно информацией по ряду готовящихся провокаций. Эксперты ОЗХО в своем крайне ограниченном техническом отчете указали, что могут быть вскрыты новые обстоятельства, и вполне возможно, что ими могут стать показания, данные участниками «Белых касок». Однако, по свидетельствам очевидцев, именно «Белые каски» и стояли за провокациями с химаткаками», — рассказал эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что решение об эвакуации принято и сейчас очень быстро претворяется в жизнь, поскольку одним из (а возможно и единственным) продуктивным результатом, еще не отвергнутым Соединенными Штатами, является совместная работа с Россией по Сирии.