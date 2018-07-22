«Тю, так приезжай и подними»: жители Донбасса отреагировали на слова Порошенко о желто-синем флаге

Киев, 22 июля. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что желто-синий флаг страны будет поднят над всеми городами и селами Донбасса. Однако украинцы энтузиазма гаранта не разделили и в ответ заверили, что после таких обещаний из состава государства захочет выйти не только Донбасс, но примеру ДНР и ЛНР последует половина страны.

«Петя, Петя, не только Донбасс уйдет,а еще и пол — Украины свалит», «Петр, не верь в фантастику», «Собиратель земель украинских»— смеются подписчики политика в Twitter.

«Тю,так приезжай и подними», – призвали Порошенко в Facebook.

Многие пользователи с иронией написали, что у Порошенко «просто космос внутри», оттого и «мечты прямо космические».

«Ты как будто на Марсе живешь», — поразился один из юзеров.

Посоветовали Порошенко и отказаться от вредных привычек, а именно — от злоупотребления спиртными напитками, но если это выше его сил, то «хотя бы иногда закусывать, а то уже ничего нового в своих розовых мечтах придумать не в состоянии». «Хмельные иллюзии», — констатирует Лариса Сказочница. «Очередной тост!» — согласилась с ней Electrovoice. «Сейчас еще стакан накатит и по всему миру поднимет флаги», — смеется другой участник обсуждения.