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Украина
«Тю, так приезжай и подними»: жители Донбасса отреагировали на слова Порошенко о желто-синем флаге
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    «Тю, так приезжай и подними»: жители Донбасса отреагировали на слова Порошенко о желто-синем флаге

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    «Тю, так приезжай и подними»: жители Донбасса отреагировали на слова Порошенко о желто-синем флаге

    Киев, 22 июля. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что желто-синий флаг страны будет поднят над всеми городами и селами Донбасса. Однако украинцы энтузиазма гаранта не разделили и в ответ заверили, что после таких обещаний из состава государства захочет выйти не только Донбасс, но примеру ДНР и ЛНР последует половина страны.

    «Петя, Петя, не только Донбасс уйдет,а еще и пол — Украины свалит», «Петр, не верь в фантастику», «Собиратель земель украинских»— смеются подписчики политика в Twitter.

    «Тю,так приезжай и подними», – призвали Порошенко в Facebook.

    Многие пользователи с иронией написали, что у Порошенко «просто космос внутри», оттого и «мечты прямо космические».

    «Ты как будто на Марсе живешь», — поразился один из юзеров.

    Посоветовали Порошенко и отказаться от вредных привычек, а именно — от злоупотребления спиртными напитками, но если это выше его сил, то «хотя бы иногда закусывать, а то уже ничего нового в своих розовых мечтах придумать не в состоянии». «Хмельные иллюзии», — констатирует Лариса Сказочница. «Очередной тост!» — согласилась с ней Electrovoice. «Сейчас еще стакан накатит и по всему миру поднимет флаги», — смеется другой участник обсуждения.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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