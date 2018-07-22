ФРГ и Канада готовы принять членов «Белых касок» и их родных

Берлин, 22 июля. Германия готова принять отдельных членов организации «Белые каски», которых эвакуировали из Сирии, заявил глава МИД государства Хайко Маас.

«Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них — в Германии», — сообщил Маас.

Министр иностранных дел ФРГ не указал точное количество человек, которых готова принять страна. Однако, по данным журнала Bild, ожидается, что речь идет о 50 членах организации.

В то же время правительство Канады присоединилось к решению ФРГ и заявило о готовности принять до 50 «белокасочников» и их родных.

По данным канадской телерадиовещательной корпорации CBC со ссылкой на источники, государство готово принять до 250 человек. Власти страны в скором времени начнут работу с представителями ООН, чтобы обеспечить волонтерам и их семьям перемещение до Канады. Отмечается, что процесс может занять несколько месяцев.

Напомним, организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны сирийских и российских властей. По информации министерства обороны РФ, «белокасочники» сняли постановочный сюжет о химатаке, которая якобы произошла в сирийской Думе, что стало поводом для нанесения ракетного удара США, Франции и Великобритании по позициям правительственных сил в САР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что «Белые каски» — это люди, которые «продали свои души» и занимаются за деньги провокациями в Сирии. Они подрывают доверие к гуманитарной деятельности в мире и стоят за самыми громкими провокациями в государстве.