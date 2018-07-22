Израиль атаковал палестинцев, запустивших через границу горящие воздушные шары

Тель-Авив, 22 июля. Военные Израиля атаковали группу палестинцев, которые запустили через границу в секторе Газа воздушные шары с горючими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Ранее сегодня группа террористов запускала зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении взвода», — говорится в заявлении.

О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

21 июля стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились прекратить огонь в секторе Газа при иностранном посредничестве.