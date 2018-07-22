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Израиль атаковал палестинцев, запустивших через границу горящие воздушные шары
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    Израиль атаковал палестинцев, запустивших через границу горящие воздушные шары

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    Израиль атаковал палестинцев, запустивших через границу горящие воздушные шары

    Тель-Авив, 22 июля. Военные Израиля атаковали группу палестинцев, которые запустили через границу в секторе Газа воздушные шары с горючими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

    «Ранее сегодня группа террористов запускала зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении взвода», — говорится в заявлении.

    О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

    21 июля стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились прекратить огонь в секторе Газа при иностранном посредничестве.

    Автор: Катерина Михайлиди
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