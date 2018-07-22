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Британские ученые создали новое обезболивающее на основе ботокса
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    Британские ученые создали новое обезболивающее на основе ботокса

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    Британские ученые создали новое обезболивающее на основе ботокса

    Лондон, 22 июля. Британские ученые заявили о разработке нового обезболивающего средства на основе главного компонента ботокса. Препарат тестировали на лабораторных мышах. Грызуны в течение недели не чувствовали сильную хроническую боль.

    По словам исследователей, при создании нового лекарства они взяли за основу органический яд ботулоксин, используемый косметологами для разглаживания морщин. Оказалось, что он обладает уникальным свойством отключать нервные клетки друг от друга. Благодаря этому болевые сигналы перестают поступать в мозг.

    Ученые подчеркивают, что препарат никак не влиял на остальную жизненную деятельность подопытных мышей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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