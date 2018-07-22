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Памятник жертвам террориста Брейвика открыли в центре Осло
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    Памятник жертвам террориста Брейвика открыли в центре Осло

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    Памятник жертвам террориста Брейвика открыли в центре Осло

    Осло, 22 июля. Памятник жертвам двойного террористического акта, устроенного Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года, открыли в воскресенье в правительственном квартале норвежской столицы на площади Юхана Нюгордсволда. Об этом пишет издание Aftenposten.

    Скульптура представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена жертв атаки и их возраст. Сопредельная горизонтальная поверхность памятника засыпана частицами стекла, которые после прогремевшего взрыва покрыли соседние с правительственным кварталом улицы.

    Как заявила на церемонии открытия монумента премьер-министр королевства Эрна Сульберг, 22 июля навсегда останется траурным днем для всех жителей страны.

    Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы после того, как устроил в Норвегии двойную атаку 22 июля 2011 года. Сначала он привел в действие мощную бомбу, которая была заложена возле одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни пострадали.

    Затем он открыл стрельбу по людям, находившимся на острове Утейа, в результате атаки погибли 69, более 65 пострадали.

    Автор: Дана Балан
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