Памятник жертвам террориста Брейвика открыли в центре Осло

Осло, 22 июля. Памятник жертвам двойного террористического акта, устроенного Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года, открыли в воскресенье в правительственном квартале норвежской столицы на площади Юхана Нюгордсволда. Об этом пишет издание Aftenposten.

Скульптура представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена жертв атаки и их возраст. Сопредельная горизонтальная поверхность памятника засыпана частицами стекла, которые после прогремевшего взрыва покрыли соседние с правительственным кварталом улицы.

Her er det nye nasjonale minnesmerket etter 22. juli.https://t.co/w3XQ56ueN6 — Aftenposten (@Aftenposten) July 22, 2018

Как заявила на церемонии открытия монумента премьер-министр королевства Эрна Сульберг, 22 июля навсегда останется траурным днем для всех жителей страны.

Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы после того, как устроил в Норвегии двойную атаку 22 июля 2011 года. Сначала он привел в действие мощную бомбу, которая была заложена возле одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни пострадали.

Затем он открыл стрельбу по людям, находившимся на острове Утейа, в результате атаки погибли 69, более 65 пострадали.