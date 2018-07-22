Британские аналитики назвали ЧМ в России лучшим в истории

Лондон, 22 июля. Британская статистическая компания Opta Sports назвала чемпионат мира по футболу — 2018, который проходил в России, лучшим в истории. Об этом рассказал специалист по спортивной статистике Александр Дункан, передает BBC.

Дункан отметил, что многие решающие голы были забиты на прошедшем в России мировом первенстве в дополнительное время — девять победных мячей были заброшены в сетку после 89-й минуты. Специалист подчеркнул, что забитые на последних секундах голы всегда остаются в памяти у болельщиков.

Кроме того, эксперт считает, что ЧМ-2018 открыл футбольному миру новую звезду — 19-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который стал самым молодым футболистом в истории после бразильца Пеле, сыгравшим в финале мундиаля. При этом Дункан отметил, что многие ожидали противостояние двух нынешних звезд Криштиану Роналду и Лионеля Мессии, однако сборные Португалии и Аргентины вылетели из первенства в 1/8 финала.

Аналитик назвал вылет на стадии группового этапа турнира сборной Германии, которая в 2014 году стала чемпионом мира, главной сенсацией мирового первенства 2018 года.

Эксперт также отметил успешное введение системы видеопомощи арбитрам (VAR).По его словам, только одна встреча завершилась со счетом 0:0 на турнире, такого результата не было на мундиалях с 1954 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня, а завершился 15 июля. Матчи первенства проходили в 11 российских городах на 12 стадионах. В финальном матче первенства сборная Франции выиграла у Хорватии со счетом 4:2.