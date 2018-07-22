Меню
Новости Сирии
Помпео пожаловался Лаврову на «нарушение договоренностей» Россией в Сирии
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Помпео пожаловался Лаврову на «нарушение договоренностей» Россией в Сирии

    249

    Помпео пожаловался Лаврову на «нарушение договоренностей» Россией в Сирии

    Вашингтон, 20 июля. Госсекретарь США Майк Помпео пожаловался министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Россия якобы нарушает свои договоренности в Сирии. Об этом, как сообщил Госдеп США, было сказано в ходе разговора, который состоялся между главами внешнеполитических ведомств двух стран накануне.

    Стороны обсудили ряд вопросов в продолжение тем, которые затронули на переговорах в Хельсинки лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

    «Среди других тем, которые обсуждались, был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии», — сообщает госдепартамент США.

    При этом конкретные «нарушения» Россией своих обязательств на юго-западе Сирии в тексте не приводятся. Известно, что речь идет о договоренностях по соблюдению перемирия в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Сувейда, достигнутых в прошлом году Россией, США и Иорданией.

    Напомним, что Россия помогает правительству Сирии в борьбе с терроризмом с 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада, тогда как возглавляемая США международная коалиция находится в Сирии нелегитимно.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.