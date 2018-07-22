Помпео пожаловался Лаврову на «нарушение договоренностей» Россией в Сирии

Вашингтон, 20 июля. Госсекретарь США Майк Помпео пожаловался министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Россия якобы нарушает свои договоренности в Сирии. Об этом, как сообщил Госдеп США, было сказано в ходе разговора, который состоялся между главами внешнеполитических ведомств двух стран накануне.

Стороны обсудили ряд вопросов в продолжение тем, которые затронули на переговорах в Хельсинки лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Среди других тем, которые обсуждались, был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии», — сообщает госдепартамент США.

При этом конкретные «нарушения» Россией своих обязательств на юго-западе Сирии в тексте не приводятся. Известно, что речь идет о договоренностях по соблюдению перемирия в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Сувейда, достигнутых в прошлом году Россией, США и Иорданией.

Напомним, что Россия помогает правительству Сирии в борьбе с терроризмом с 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада, тогда как возглавляемая США международная коалиция находится в Сирии нелегитимно.