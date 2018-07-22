Экспромт вместо репетиций: Климкину подсказали, кто на самом деле разваливает Украину

Идея референдума в Донбассе категорически не нравится киевским властям. Официально такое предложение еще даже не озвучивалось. Президент России Владимир Путин, по данным СМИ, сказал лишь о «новых идеях» по Украине. В Кремле не уточнили, о каких именно шагах может идти речь.

Эксперты не исключают, что Москва видит выход из конфликта как раз в референдуме, на котором жители региона смогут высказаться о возвращении в состав Украины на правах широкой автономии. Очевидно, что инициатива вполне соответствует букве и духу Минских соглашений, предполагающих особый статус районов, ныне не подконтрольных столице. Для Украины референдум по Донбассу мог бы стать отличным шансом вернуть мятежные республики в свое правовое поле.

Истерика вместо надежды

Вместо того чтобы уцепиться за соломинку, украинские политики впали в истерику. Сначала нервы сдали у вице-спикера парламента Ирины Геращенко.

В Донбассе ей начали мерещиться российские танки. По мнению политика, мозги жителей ДНР и ЛНР «промыты российской пропагандой». Поэтому и спрашивать у этих людей ничего не нужно. В коротком заявлении вице-спикера Рады трижды прозвучали слова «никаких референдумов».

Еще дальше пошел глава МИД Украины Павел Климкин. Дипломат усмотрел в инициативе попытку Москвы развалить Украину.

«Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну», — сказал министр.

Федерализация: «страшилка» Климкина, спасение Украины

Хороша или плоха федерализация для Украины — вопрос дискуссионный. Каждое государство выбирает оптимальное устройство исходя из экономических, исторических, культурных и прочих особенностей своего бытия.

Интересно отметить, что «лучшие друзья» Украины, Соединенные Штаты и Германия, предпочли именно федеративное устройство. И ничего, живут себе, поживают. Добра наживают, а не только раздаривают его всем вокруг за бесценок.

Дальновидные украинские политики отстаивали идею федерализации еще в начале 2000-х годов. Среди ее сторонников был трагически погибший народный депутат Евгений Кушнарев. Он подчеркивал, что речь не идет о неком одномоментном акте «шоковой терапии». Реализация глубокой системной реформы могла бы занять 10–15 лет. Разговоры об угрозах национальной целостности в этом контексте — не более, чем популизм.

«В заключение хочу еще раз подчеркнуть: тема федерализации не может быть запретной, на носителей этой идеи нельзя навешивать ярлыки врагов Украины. В XXI веке это недопустимо. Только открытая и честная дискуссия приведет нас к истине», — писал Кушнарев.

Но Украина пошла совсем иным путем. Победители «революции достоинства» насильственными методами навязывают своим соотечественникам собственное видение истории, свой язык, историческую и культурную идентификацию, ценностные ориентиры. Так что желающие «честно подисскутировать» спустя месяц-другой могут оказаться где-нибудь в СИЗО. Или на кладбище.

Характерно, что ни одна из политических сил после «Майдана» уже не пытается поднять знамя федерализации на выборах и в общественных дискуссиях. Вот и Климкин охотно клеймит «пассажи о федерализации Украины». Хотя еще недавно внимание к этим «пассажам» могло уберечь десятки тысяч человеческих жизней.

Распад Украины: репетиции ни к чему

Между тем, «пассаж» самого Климкина «репетиции развала Украины» вызвал живой отклик общественности. Россия не могла оставить обвинения дипломата без внимания. Сенатор Франц Клинцевич отметил, что истеричная реакция Климкина говорит о нежелании Киева искать и находить возможности для урегулирования конфликта в Донбассе политико-дипломатическими средствами.

«Своим заявлением он, по сути, подтвердил намерение Киева и дальше практиковать исключительно силовой путь решения проблемы Донбасса. Любые иные предложения даже не рассматриваются, режим отвергает их буквально с порога», — сказал Клинцевич.

Действительно, украинские власти мало что делают для реинтеграции Донбасса. Разве что повторяют мантры о «единой стране» и заворачиваются в государственный флаг. По существу же Киев делает все для усугубления ситуации. Яркий пример — учиненная радикалам торговая блокада ДНР и ЛНР. Президент Порошенко обвинил радикалов в том, что они «сами толкают республики в объятия России». Спорить с этим трудно. Только вот зачем Петр Алексеевич легализовал блокаду на следующий день?

Глава МВД Украины Арсен Аваков часто в последнее время рассуждает в Facebook о дальнейшей судьбе жителей ДНР и ЛНР после возвращения в Украину. Перспективы не очень впечатляющие. Самым «счастливым» предстоит долго доказывать, что они достойны получить украинский паспорт. По сути Аваков предлагает людям несколько лет жить в качестве «недограждан». Как должны отнестись к этим предложениям жители Донбасса? Понимает ли сам глава МВД Украины, какой эффект производят такие его рассуждения?

Экономические «успехи» Украины тоже мало кого вдохновляют. Четыре с половиной года после «революции достоинства» власть уверенно ведет свою страну к катастрофе. Украина стала самой бедной страной Европы с самыми низкими зарплатами и огромным бременем для населения по коммунальным услугам.

«К развалу Украины может привести только политика ее нынешней власти, что и происходит на наших глазах», — справедливо отметил Франц Клинцевич.

На Украине тоже заметили, что никакие «репетиции развала» стране не нужны. Киеву удается отличный «экспромт».

«Поэтому Киев в лице Климкина и прочих пугает народ страшилками о развале страны и коварном плане Кремля. Но здравомыслящие люди понимают, что предложение о референдуме в Донбассе не противоречит минским соглашениям, а укрепляет их», — заявил депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в интервью для Федерального агентства новостей.

Новые похождения Климкина

Накануне стало известно, что Павел Климкин возглавит Украину на переговорах с Россией по газу. Что ж, отличный выбор. После многочисленных заявлений о «российской агрессии», призывов бойкотировать чемпионат мира в России, обвинений Москвы в попытках развалить Украину, лучшего переговорщика было не найти.